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شاهد: مسن يتصدى للص مسلح وزوجته تؤنبه

2/11/2016

تصدى مسن في الرابعة والثمانين من عمره للص مسلح خلال هربه بعد محاولة فاشلة لسرقة متجر مجوهرات في أحد مراكز التسوق في العاصمة التشيلية سانتياغو.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة في مركز التسوق اللص، 15 عاما، وهو يحاول الهرب فقام راؤول مونوز بمد ساقه ليعترض طريق اللص.

وتعثر اللص قليلا لكنه واصل العدو وخلفه بعض رواد المركز، أما راؤول فسقط على رأسه وراح في غيبوبة أفاق منها على سرير في المستشفى.

وظهرت زوجة راؤول بجانبه وبدا عليها عدم الرضا مما فعل زوجها. وقال راؤول إنها رفضت الحديث معه لعدة ساعات بعدما أفاق من الغيبوبة.

وأشار راؤول إلى أنه تصرف بسرعة بعد أن سمع فتاة تصرخ طالبة الإمساك باللص.

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