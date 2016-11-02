البث الحي
منوعات

شاهد: مان سيتي يدك حصون برشلونة بثلاثية

1/11/2016

حقق فريق مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد" بإنجلترا فوزًا هامًا على ضيفه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبذلك، ثأر مانشستر سيتي للهزيمة الثقيلة التي مني بها في الجولة الماضية على ملعب "كامب نو" برباعية نظيفة، وحرمه أيضًا من التأهل المبكر لدور الـ 16 (ثمن النهائي) للبطولة.

ويتصدر برشلونة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، بينما احتل مونشنغلادباخ الألماني المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرًا سيلتيك الأسكتلندي برصيد نقطتين.

من جانبه قال لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، مساء الثلاثاء، إن فريقه وقع في العديد من الأخطاء التي كلفته الهزيمة الثقيلة من مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف مقابل ثلاثة في رابع جولات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وفي تصريح تليفزيوني، اعترف إنريكي بالأخطاء التي تم الوقوع فيها قائلًا "دفعنا ثمن الأخطاء التي وقعنا فيها طوال شوطي المباراة، ويبدو أن فريق مانشستر سيتي قد استعد جيدًا للقاء".

وأضاف "لابد أن نستفيد من الأخطاء التي وقعنا فيها خلال اللقاء، والعمل على تلافيها في المباريات المقبلة".

من جانبه، قال الإسباني غوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي "لعبنا بشكل هجومي، وكان هذا بلا شك سببًا أساسيًا في نجاحنا في العبور بالمباراة إلى بر الأمان".

وأضاف "تقدمنا خطوة إيجابية نحو انتزاع بطاقة التأهل لثمن النهائي، لقد كانت نقطة التحول في المباراة هدف التقدم الذي سجله برشلونة، لنستطيع بعدها العودة للسيطرة على أجواء اللقاء".

 

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)