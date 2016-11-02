شاهد: مان سيتي يدك حصون برشلونة بثلاثية

حقق فريق مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد" بإنجلترا فوزًا هامًا على ضيفه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبذلك، ثأر مانشستر سيتي للهزيمة الثقيلة التي مني بها في الجولة الماضية على ملعب "كامب نو" برباعية نظيفة، وحرمه أيضًا من التأهل المبكر لدور الـ 16 (ثمن النهائي) للبطولة.

ويتصدر برشلونة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، بينما احتل مونشنغلادباخ الألماني المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرًا سيلتيك الأسكتلندي برصيد نقطتين.

من جانبه قال لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، مساء الثلاثاء، إن فريقه وقع في العديد من الأخطاء التي كلفته الهزيمة الثقيلة من مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف مقابل ثلاثة في رابع جولات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وفي تصريح تليفزيوني، اعترف إنريكي بالأخطاء التي تم الوقوع فيها قائلًا "دفعنا ثمن الأخطاء التي وقعنا فيها طوال شوطي المباراة، ويبدو أن فريق مانشستر سيتي قد استعد جيدًا للقاء".

وأضاف "لابد أن نستفيد من الأخطاء التي وقعنا فيها خلال اللقاء، والعمل على تلافيها في المباريات المقبلة".

من جانبه، قال الإسباني غوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي "لعبنا بشكل هجومي، وكان هذا بلا شك سببًا أساسيًا في نجاحنا في العبور بالمباراة إلى بر الأمان".

وأضاف "تقدمنا خطوة إيجابية نحو انتزاع بطاقة التأهل لثمن النهائي، لقد كانت نقطة التحول في المباراة هدف التقدم الذي سجله برشلونة، لنستطيع بعدها العودة للسيطرة على أجواء اللقاء".