شاهد: كيف تصرف لاعب كريكيت فَقَد "ساقه" أثناء المباراة؟

بشجاعة وإصرار وتحد كبير استمر لاعب الكريكيت الإنجليزي ليام توماس، في تمرير الكرة لزميله على ساق واحدة، أثناء مباراة أمام الفريق الباكستاني، بعدما فقد ساقه الصناعية في نهائي بطولة T20 للمعاقين.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أظهر توماس شجاعة فائقة عندما ركض خلف الكرة وانفصلت ساقه الصناعية عنه، لكنه أكمل ركضه بكل تحدٍ وإصرار على ساق واحدة ليمسك بالكرة ويلقيها في اللحظة المناسبة.

وعاد توماس نحو ساقه الصناعية وأعاد تركيبها واستأنف المباراة، ورغم فوز الفريق الباكستاني على نظيره البريطاني إلا أنه أظهر تكاتفاً رائعاً، وأشاد كابتن الفريق الإنجليزي إيان نيرن بالمباراة لافتاً إلى أن النتيجة بين الفريقين كانت قريبة جداً.