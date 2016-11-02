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شاهد: كيف احتفل أوباما وزوجته بالهالوين في البيت الأبيض؟

2/11/2016

احتفل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وزوجته ميشيل أوباما، بأعياد "الهالوين" مع عدد من الأطفال، خلال حفل نظمه البيت الأبيض، أمس الثلاثاء.

ونشرت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا للاحتفال مع عدد من الأطفال، بينهم أطفال عائلات العسكريين، وشمل الاحتفال ارتداء الأقنعة، والرقص في حديقة البيت الأبيض، وتعليق الزينة، وارتداء الملابس الغريبة، وتوزيع الورد والهدايا والحلوى على الأطفال.

ولم تمنع البروتوكولات الرئاسية الرئيس الأمريكي من اصطحاب أوباما لزوجته في جولة بحديقة البيت الأبيض، التي فتحت أبوابها للجمهور للاستمتاع والتجول وسط العاملين الذين ارتدوا الأزياء التنكرية وللمشاركة في الأجواء الاحتفالية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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