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شاهد: صغيرة لوحيد القرن تستحم للمرة الأولى منذ ولادتها

1/11/2016

استحمت صغيرة لوحيد القرن الشرقي في حديقة حيوان بولاية أيوا الأمريكية للمرة الأولى منذ ولادتها قبل عشرين يوما.

وأظهرت لقطات مصورة صغيرة وحيد القرن وهي تتدحرج في الأرض بجوار والدتها "آيانا".

ولم تطلق إدارة الحديقة حتى الآن أي اسم على صغيرة وحيد القرن، وهي واحدة من بين 7 صغار لوحيد القرن الشرقي ولدوا هذا العام في حدائق الحيوان.

وهناك نحو ألف حيوان فقط من وحيد القرن الشرقي في العالم، ويقول خبراء الحفاظ على الحيوانات إن وحيد القرن الشرقي يمر بمرحلة حاسمة قد تنتهي بانقراضه إذا لم يتم حمايته من الصيد الجائر.

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