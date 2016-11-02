شاهد: جميل عازر يحكي عن الجزيرة وسر ابتسامته الغائبة

تحدث الإعلامي القدير جميل عازر، صاحب شعار الرأي والرأي الآخر، عن بدايته مع شبكة الجزيرة الإعلامية، في عيد ميلادها الـ20، مساء الثلاثاء، باعتباره أحد مؤسسيها، كما تحدث عن سر الابتسامة الغائبة على الشاشة.

كان عازر مذيعاً بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ولم يكن سبق له الانضمام لأية تجربة إعلام عربية، وكان لا يثق بمناخ الحرية في الإعلام العربي لأنه دائماً ما يكون مسيساً ويحمل رأياً واحداً هو رأي الأنظمة، وبالتالي كان هناك تخوف شخصي من التجربة، لكن حينما وافق مجلس الإدارة التأسيسي للقناة على الشعار الذي طرحه "الرأي والرأي الآخر" تأكد أن هذا المشروع جدي وليس عشوائياً أو ارتجالياً.

وأشار عازر إلى أن الجزيرة حققت مبدأ الحرية الإعلامية ومبادئ الإعلام الحر المتعارف عليها عالمياً وتميزت بالمهنية والجرأة غير العادية في تناول جوانب وزوايا عديدة للقصة الخبرية، فأصبحت منبراً لكل الفئات المحرومة من ظهور صوتها، محققة بذلك الشعار الذي رفعته، ولتقدم رؤية ثاقبة للمشهد العربي الإعلامي والسياسي والاجتماعي، وبالتالي أثرت على المجتمعات العربية فتفاعلوا معها وأصبحت هي الأقرب لوجدان المشاهد العربي.

وعلى مدار 50 عاماً من العمل الإعلامي منهم 20 عاماً في قناة الجزيرة، لفت عازر إلى نضج تجربته التلفزيونية عبر شاشة الجزيرة التي أثرت في تطوير أسلوبه أداءً وتحريراً وإتقان أشياء كثيرة، واعتبر أن "الرأي والرأي الآخر" بمثابة عقد بين الجزيرة والمشاهد.

وعن سر ابتسامته الغائبة على الشاشة، قال إنه يتعامل مع أخبار القتل والدمار وهي أخبار جدية تؤثر على الفرد، مازحاً "قيل عني جميل عازر ابتسامته تصبح خبراً"، وعن سر جلسته المميزة قال "لم أصنع لنفسي جلسة خاصة.. أجلس على طبيعتي كما في بيتي"، مشيراً إلى الألفة بينه وبين المستمع والمشاهد العربي.