شاهد: تمساح يهاجم زوجين في حوض سباحة!

حصدت لقطات مرعبة رصدتها كاميرات مراقبة، لتمساح هاجم شاباً وفتاة داخل حوض سباحة في جنوب أفريقيا، أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة على صفحة Zimbo88 بموقع "يوتيوب".

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الزوجين كانا يستمتعان بالسباحة في وقت متأخر من الليل في أحد فنادق كاريبا بزمبابوي، حين فاجأهما تمساح طوله 6 أقدام، اقتحم حوض السباحة وهاجمهما فهرب الشاب مسرعاً تاركاً الفتاة وحدها في مواجهة "الوحش".

وأظهرت كاميرات المراقبة اللقطات المخيفة، ولحسن حظ الفتاة أن إصاباتها خفيفة ونجح أحد السباحين في إلهاء التمساح حتى خرجت، وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي سرعة تخلى الشاب عن الفتاة التي كانت معه، بينما عذره آخرون باعتبارها مسألة غريزية حياة أو موت.