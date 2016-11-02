شاهد: إنقاذ كلب من تحت الأنقاض بعد زلزال إيطاليا

تمكن رجال الإنقاّذ في إيطاليا من إخراج كلب من تحت الأنقاض بعد مرور أكثر من يوم على زلزال إيطاليا.

وأظهرت لقطات فيديو رجال الإنقاذ وهم يحفرون بين أنقاض المباني المهدمة من أجل إخراج الكلب الذي كان مغطى بالأتربة ولكنه بدا خاليا من الإصابات.

وضرب زلزال بقوة 6 درجات و6 أعشار الدرجة بمقياس ريختر منطقة نورتشا وهو أقوى زلزال يضرب إيطاليا منذ زلزال نابولي عام 1980 والذي بلغت قوته 6 درجات و9 اعشار الدرجة وأسفر عن مقتل أكثر من 2800 شخص.

ولم تسجل وفيات أو إصابات في الزلزال بعد أن غادر الكثيرون المنطقة بعد زلزال قوي في شهر أغسطس/ آب الماضي وأسفر عن مقتل 300 شخص.