حازم حسني: كأن الاقتصاد المصري بحاجة لمزيد من الارتباك

قال الدكتور حازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية معلقا على حالة الارتباك التي يشهدها سعر الدولار في السوق الموازية "كأن الاقتصاد المصري بحاجة لمزيد من الارتباك، أو كأن المصريين بحاجة لمزيد من الإرباك لعقولهم وتوقعاتهم بشأن المستقبل، فبدلاً من تبنى نظام الحكم لرؤى واضحة يبنى عليها سياسات اقتصادية متماسكة، وبدلاً من أن يأخذ بشأن هذه السياسات قرارات يكون من شأنها تفعيل الطاقات الكامنة في بنية الاقتصاد، وعلاج الاختلالات الهيكلية في منظومة النشاط الاقتصادي، قررت مؤسسة الحكم البائسة اليائسة تفعيل كتائبها الإلكترونية للإيهام بعودة الجنيه ذي العضلات الذى يواصل ضرباته في سوق العملة، حتى كاد يخضع الدولار لإرادته ويجبره على الاستسلام، وحتى ظننا أن الدولار يحاول جاهداً أن يبقى على ما تبقى له من ماء الوجه باستعطاف الجنيه عله يكتفي بلمس الأكتاف دون توجيه الضربة القاضية لخصمه اللدود ! " بحسب وصفه.

وأضاف حسني في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "كتائب النظام تعمل بهمة منقطعة النظير خلال اليومين الأخيرين لإقناع المصريين ببيع ما قد يكون في حوزتهم من دولارات قبل أن تفقد هذه الدولارات قيمتها إثر الانهيار العظيم المرتقب للعملة الأمريكية أمام قوة الجنيه الذى يتعافى ! … وكأنه يمكن لأى عاقل تصديق أن الجنيه سيسترد قوته هكذا فجأة بعد نوبة صحيان يطلقها نفير حيل البوكر هذه التي لا يكف النظام عن اللجوء إليها بانتظام، على الرغم مما تلقاه النظام دوماً من صفعات لا يريد رغم قسوتها الاعتراف بأنه لاعب بوكر فاشل ! ".

وأوضح أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية أن تعافى الجنيه – ونحن جميعاً نتمنى له الشفاء والعافية – مرتبط بتعافي الاقتصاد، وهذا الأخير له أمارات يعرفها أصحاب العقول، ويجيد قراءتها رجال الأعمال والمال وخبراء الاقتصاد، متسائلا "ماذا تغير من هذه الأمارات خلال الساعات الماضية ليتراجع الدولار بصورة دراماتيكية أمام الجنيه؟ أما إذا كانت القصة كلها هي رزق الهبل، فربنا يرزق الجميع، ويلطف بالبلد التي رهنها حكامها – على ما يبدو – على مائدة البوكر الخضراء !! "