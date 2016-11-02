الذهب فوق 1300 دولار للمرة الأولى منذ شهر

قفزت العقود الآجلة للذهب، مساء اليوم الأربعاء، فوق 1300 دولار للمرة الأولى منذ شهر، وذلك قبيل ساعات قليلة من إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، عن نتائج اجتماع لجنة سياسته المالية، المتعلقة برفع الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويعلن المركزي الأمريكي خلال وقت لاحق اليوم، عن نتائج اجتماعاته التي بدأت منذ أمس الثلاثاء، لبحث مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، خاصة الدولار والوظائف والتضخم، وتطورات الاقتصاد العالمي، لإقرار رفع الفائدة من عدمه.

وبحلول الساعة (15:15 تغ) صعدت العقود الآجلة للذهب إلى 1304 دولارات أمريكية، من أسعار إغلاق أمس الثلاثاء البالغة 1288 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهي المرة الأولى منذ شهر.

وتتأثر أسعار الذهب سلباً بأية قرارات أمريكية تشير إلى رفع أسعار الفائدة؛ لأنها عند رفعها تدفع المتعاملين نحو التوجه إلى صناديق الاستثمار المقومة بالدولار.

ورفع "المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول 2015 للمرة الأولى منذ 10 سنوات، من نطاق 0% – 0.25% إلى نطاق 0.25% – 0.50%، وبعدها لم يتمكن من تنفيذ رفع آخر لها، بسبب تباطؤ مؤشرات الاقتصاد المحلي والعالمي.

وشهد العام الجاري 2016، تسجيل الذهب أدنى مستوى له في 7 سنوات، 1070 دولاراً للأوقية المسجلة في يناير/ كانون الثاني الماضي، بينما بلغ أعلى مستوى للعام الجاري 1378 دولاراً مطلع أغسطس/ آب الفائت.