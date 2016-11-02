"إف بي آي" يفجر مفاجأة جديدة عن بيل كلينتون

بيل كلينتون الرئيس الأمريكي الأسبق (الجزيرة-أرشيفية)

فجر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" الثلاثاء مفاجأة جديدة بنشره قبل أسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية، تحقيقاً قديماً أجراه بشأن مرسوم عفو مثير للجدل أصدره الرئيس الأسبق بيل كلينتون في اليوم الأخير لولايته 20 يناير/كانون الثاني 2001.

والتقرير الواقع في 129 صفحة والذي أغلق في 2005 يتناول مرسوم عفو أصدره كلينتون عن مارك ريتش، الملياردير الذي توفي في 2013 وكان ملاحقاً في قضايا تهرب ضريبي وتعاملات تجارية مشبوهة واستغلال النفوذ.

ونشر التقرير على الموقع الالكتروني للشرطة الفيدرالية بحسب ما جاء في تغريدة نشرها المكتب الإداري المتخصص بأرشفة الوثائق التي يتم نشرها بموجب قانون حرية الإعلام.

ويأتي التقرير بعد أيام قليلة من القنبلة المدوية التي فجرها مدير الإف بي آي جيمس كومي –الذي تولى شخصياً ملاحقة ريتش آنذاك- بإعلانه عن إعادة فتح التحقيق الفيدرالي في استخدام المرشحة الديموقراطية إلى الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون خادماً بريدياً خاصاً بدلاً من الحساب الالكتروني الحكومي في مراسلاتها حين كانت وزيرة للخارجية.

وسارعت حملة المرشحة الديموقراطية إلى التنديد بقرار الإف بي أي نشر هذا التحقيق القديم في هذا التوقيت بالذات، وقال براين فالون المتحدث باسم هيلاري كلينتون إن توقيت النشر "غريب ما لم يكن قانون حرية الاعلام ينص على مهلة أخيرة" انتهت فعلاً مما يوجب نشر هذا التحقيق.

وأضاف "هل سينشر الإف بي آي مستندات بشأن التمييز العنصري الذي اتبعه ترامب في بيع المساكن في السبعينيات؟"، بينما قالت الشرطة الفدرالية إنه "بحسب آلية قانون حرية الاعلام المتبعة فان هذه الوثائق التي تم إعلانها قابلة للنشر وقد نشرت على الانترنت بصورة تلقائية.