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ألمانيا: اصطياد 30 ألف بعوضة خلال عام 2016

2/11/2016

ألمانيا: اصطياد 30 ألف بعوضة خلال عام 2016

حقق صيادو البعوض في ألمانيا رقما قياسيا جديدا حيث اصطادوا نحو 30 ألف بعوضة هذا العام.

وقالت باحثة الأحياء دورين فالتر من مركز لايبنيتس للأبحاث الزراعية اليوم الأربعاء بمدينة مونشبرغ بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا إن المركز لم يتلق مثل هذا العدد من قبل منذ تأسيس مشروع أطلس البعوض عام 2012.

أضافت فالتر: "كنا نخشى أن يفقد الناس اهتمامهم بالمشروع، ولكن هذا العام برهن عكس ذلك".

وأوضحت الباحثة الألمانية أن الظروف الجوية هذا العام كانت مواتية أكثر للبعوض.

ويعمل المركز منذ عام 2012 بالتعاون مع معهد فريدريش لوفلر البيطري بمدينة غرايسفالد بولاية مِكلِنبورغ فوربومرن شرق ألمانيا على وضع خريطة حيوية لأنواع البعوض الذي يعيش في ألمانيا.

 

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