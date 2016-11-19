ناشطة: تعدد زوجات النبي ليس عارا ندافع عنه

قالت الناشطة المصرية رانيا هاشم صاحبة مبادرة (التعدد شرع) إن مبادرتها جاءت للتأكيد على أن الأصل في تعدد الزوجات هو شرع من عند الله لحل مشكلات في المجتمع إلا أن هذا الشرع "تم تشويهه بتعمد".

وأضافت رانيا هاشم، في اتصال عبر سكايب للنافذة الصباحية على قناة الجزيرة مباشر، السبت أن مبادرتها أيضا جاءت صورة من أتوا بهذا الشرع سواء الزوج أو الزوجة. واشتهرت مبادرة "التعدد شرع" إعلاميا باسم حملة " زوجي زوجك".

وتساءلت صاحبة المبادرة منتقدة من يحاولون تبرير تعدد زيجات النبي بأن ذلك كان لنشر الإسلام :" لماذا نتعامل مع تعدد زواج النبي وكأنه عار ونحاول أن ندافع عنه؟".

وتساءلت لماذا نغفل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: "حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة".

وتابعت:" نحاول دائما تبرير تعدد زواج النبي بأن ذلك كان لأسباب منها الائتلاف بين القبائل ونصر الدين".