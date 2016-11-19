مصر.. نقابة الصحفيين تدعو أعضاءها لاجتماع مفتوح الأربعاء

أكد مجلس نقابة الصحفيين المصريين، أنه تلقى والجماعة الصحفية كلها، بانزعاج شديد، "الحكم الصادم والمفاجئ الذى صدر اليوم عن محكمة جنح قصر النيل بالحبس لمدة عامين ضد كل من نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام".

وأكد مجلس النقابة، خلال اجتماعه الطارئ اليوم (السبت 19 نوفمبر 2016) برئاسة النقيب يحيى قلاش، أن نقابة الصحفيين طوال تاريخها العريق الممتد لأكثر من 75 عاما، والتي احتفلت باليوبيل الماسي كأقدم نقابة عربية للصحفيين، تعد إحدى ركائز الدولة المصرية ومصدراً أساسيا من مصادر قواها الناعمة، ولذلك ظلت النقابة ملتزمة دائما بالدفاع عن القانون والدستور وقضايا هذا الوطن وهموم شعبه، ولم تكن يوما ضد أحكام القضاء، لكنها ترى في هذا الحكم حلقة جديدة في مسلسل الأزمة المفتعلة التي فُرضت على النقابة طوال أكثر من ستة أشهر بدون أي منطق قانوني سليم، وهى أزمة لا تستهدف الزملاء الثلاثة فقط وإنما تستهدف الكيان النقابي في الأساس بحسب البيان.

وأشار المجلس، إلى أنه في إطار هذا الالتزام بالمسار القانوني الشرعي، فإنه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية كلها للطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، إيمانا من النقابة بسلامة موقفها القانوني وعدالة قضيتها، وقبل كل ذلك وبعده ثقة منها في نزاهة القضاء المصري وعدالته.

وشدد مجلس النقابة على أن تلك الأزمة وتداعياتها الكارثية على العلاقة بين جموع الصحفيين ومؤسسات الدولة، لن تصرف النقابة عن القضايا الأساسية للصحفيين، وفى مقدمتها القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى يتوقع مناقشته داخل البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما قرر مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم، لمتابعة كافة جوانب القضايا والمشكلات النقابية والمهنية الأخيرة، موضحا أنه حدد يوم الثلاثاء المقبل (22 نوفمبر2016) موعدا لاجتماع يخصص لمناقشة المقترحات التي تلقاها من أعضاء الجمعية العمومية، ومن ضمنها مقترحات بعقد جمعية عمومية طارئة .

كما قرر المجلس، دعوة الصحفيين لاجتماع مفتوح، الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل (23 نوفمبر2016)، لمناقشة الآثار المترتبة على تلك الأزمات الأخيرة، وإجراءات التعامل معها.

