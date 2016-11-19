محكمة مصرية تقضي بالحبس عامين لنقيب الصحفيين

نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش

قررت محكمة جنح قصر النيل بوسط القاهرة حبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوى مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي سنتين مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه مصري لإيقاف التنفيذ في القضية المتهمين فيها بإيواء مطلوبين أمنيا داخل مبنى النقابة.

كانت النيابة أحالت نقيب الصحفيين يحيى قلاش وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة إلى المحاكمة، لاتهامهم بإيواء عمرو بدر ومحمود السقا، الصادر بحقهما أمر قضائي بالضبط والاحضار، بعد إلقاء القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين في مايو/ أيار الماضي.

وقال محامي نقابة الصحفيين إنه سوف يدفع الكفالة، ويستأنف على الحكم.

وقال محمود كارم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه لا يعلق على أحكام القضاء مشيرًا إلى أن القضية برمتها ملفقة وواهية، وأشار كارم، عقب الحكم، إلى أن القضية بسبب وقوف النقابة ضد اقتحامها من قبل وزارة الداخلية.

بدورها، قالت حنان فكري، عضو المجلس، إنه سيتم عقد اجتماع طارئ لتنسيق خطوات تصعيدية.

