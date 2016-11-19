"لايبزيغ" المغمور يتصدر الدوري الألماني على طريقة ليستر سيتي

على خطى ليستر سيتي في العام الماضي يسير فريق لايبزيغ، الصاعد حديثا إلى الدوري الألماني لكرة القدم حيث يعتلي الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز صدارة الترتيب وبفارق ثلاث نقاط عن بطل الدوري بايرن ميونخ الذي يحل ضيفا اليوم السبت على بروسيا دورتموند.

واعتلى لايبزيغ، المغمور، صدارة البوندسليغا، بعد أن فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على فريق بايرن ليفركوزن العريق، في عقر داره، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، أمس الجمعة 18 من نوفمبر/تشرين الثاني، على ملعب "باي أرينا".

ويقارن كثير من المحللين بين لايبزيغ الألماني وليستر سيتي الإنجليزي والذي حقق مفاجأة كبرى الموسم الماضي حين حافظ على صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز وتمكن من اقتناص البطولة من بين فكي كبرى الأندية الإنجليزية وعلى رأسهم أرسنال وتوتنهام الذين نافسوه بقوة على حصد البطولة.