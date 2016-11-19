قوات التحالف: هدنة في اليمن لمدة 48 ساعة

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أنه تقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة (12.00) ظهرا بتوقيت اليمن اليوم السبت ولمدة 48 ساعة تتمدد تلقائياً في حال التزام ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها بهذه الهدنة.

وأوضحت قيادة قوات التحالف، الذي تقوده السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الاتفاق سيسمح "بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وفِي مقدمتها مدينة تعز ورفع الحصار عنها وحضور ممثلي الطرف الانقلابي في لجنة التهدئة والتنسيق إلى ظهران الجنوب".

وقالت واس "جاء ذلك وفقاً للرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أخيه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية المتضمنة أن ذلك قد تقرر تجاوباً مع جهود الأمم المتحدة والجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، وبذل الجهد لإدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق".

وأضاف البيان "حيث ستلتزم قوات التحالف بوقف إطلاق النار وفقاً لما تضمنته رسالة فخامة الرئيس اليمني, من أنه في حال استمرار الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لها بأي أعمال أو تحركات عسكرية في أي منطقة فسوف يتم التصدي لها من قبل قوات التحالف مع استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري, والاستطلاع الجوي لأي تحركات لميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها".