فيديو: فرنسا تدرب الصقور على إسقاط طائرات بدون طيار

يخضع الجيش الفرنسي أربعة من الطيور الجارحة لتدريب عسكري مكثف على إسقاط الطائرات التي تعمل بالبطاريات ويستطيع أي فرد شراءها من متجر محلي وإطلاقها في مناطق ذات حساسية أمنية مثل القصور الرئاسية سواء بقصد أو دون قصد.

وقال جان كريستوف زيمرمان الجنرال بسلاح الجو الفرنسي للصحفيين "تستطيع هذه الطيور رصد الطائرات بدون طيار على بعد آلاف الأمتار وتحييدها."

وأشار إلى أن الفكرة مستوحاة من تجارب للشرطة الهولندية.

وأوضح الجنرال الفرنسي أن فن تدريب الطيور الجارحة الذي يرجع تاريخه إلى ألف عام يتفوق على استخدام البنادق .

ونظريا تستطيع هذه الطيور الإمساك بالطائرات بدون طيار أو تعطيلها.

وكان تحليق طائرات بدون طيار فوق قصر الإليزيه قد أثار القلق مما دفع لإصدار تشريع يحد من استخدام هذه الطائرات في المناطق الحضرية ويلزم مستخدميها بإبلاغ السلطات بحيازتها.

* الفيديو لتدريب الشرطة الهولندية لطيور جارحة على الإمساك بطائرات بدون طيار