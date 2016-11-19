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فيديو: فرنسا تدرب الصقور على إسقاط طائرات بدون طيار

19/11/2016

يخضع الجيش الفرنسي أربعة من الطيور الجارحة لتدريب عسكري مكثف على إسقاط الطائرات التي تعمل بالبطاريات ويستطيع أي فرد شراءها من متجر محلي وإطلاقها في مناطق ذات حساسية أمنية مثل القصور الرئاسية سواء بقصد أو دون قصد.

وقال جان كريستوف زيمرمان الجنرال بسلاح الجو الفرنسي للصحفيين "تستطيع هذه الطيور رصد الطائرات بدون طيار على بعد آلاف الأمتار وتحييدها."

 وأشار إلى أن الفكرة مستوحاة من تجارب للشرطة الهولندية.

وأوضح الجنرال الفرنسي أن فن تدريب الطيور الجارحة الذي يرجع تاريخه إلى ألف عام يتفوق على استخدام البنادق .

ونظريا تستطيع هذه الطيور الإمساك بالطائرات بدون طيار أو تعطيلها.

وكان تحليق طائرات بدون طيار فوق قصر الإليزيه قد أثار القلق مما دفع لإصدار تشريع يحد من استخدام هذه الطائرات في المناطق الحضرية ويلزم مستخدميها بإبلاغ السلطات بحيازتها.

* الفيديو لتدريب الشرطة الهولندية لطيور جارحة على الإمساك بطائرات بدون طيار

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