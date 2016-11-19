شاهد: هدف قاتل لجيرو ينتزع التعادل لأرسنال أمام مانشستر

سجل البديل أوليفييه جيرو هدفا قرب النهاية ليمنح أرسنال التعادل 1-1 مع مضيفه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم خوان ماتا بهدف ليونايتد بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة 68 قبل أن يتعادل جيرو بضربة رأس بالدقيقة 89.

وأصبح رصيد أرسنال 25 نقطة من 12 مباراة وتقدم للمركز الثالث بينما يأتي يونايتد سادسا برصيد 19 نقطة.

واستحوذ يونايتد – الذي يعاني من إصابات عديدة – على الكرة لفترات طويلة وأهدر أكثر من فرصة خطيرة في الشوط الأول.

وترجم فريق جوزيه مورينيو سيطرته على اللقاء عندما تلقى أندير هيريرا تمريرة من بول بوجبا ناحية اليمين وأرسل كرة عرضية متقنة حولها ماتا بتسديدة أرضية قوية إلى داخل مرمى أرسنال.

وكان مورينيو على أعتاب فوز جديد على غريمه أرسين فينغر قبل أن ينطلق البديل أليكس أوكسليد تشامبرلين من ناحية اليمين ويرسل كرة عالية ارتقى لها جيرو دون رقابة وأدرك التعادل من مدى قريب.

ورغم أن المباراة لم تصل إلى مستوى الذي كانت عليه سابقا عندما كانت تحدد وجهة اللقب فإن مورينيو استمد بعض العزاء بعدما عزز سجله بعدم الخسارة في 12 مباراة متتالية أمام فينغر في الدوري بينما بقي أرسنال دون هزيمة في 17 مباراة متتالية بكل المسابقات هذا الموسم.

وقال مورينيو "بكل تأكيد خسرنا نقطتين. كنا الطرف الأفضل بفارق كبير. لم يملك المنافس أي فرص للفوز. لم يلعب أرسنال بأسلوبه".