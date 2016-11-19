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شاهد: ماذا قال السيسي عن ترمب بعد فوزه بالانتخابات؟

19/11/2016

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي المنتخب دونالد ترمب. وقال السيسي في حوار مع وكالة الأنباء البرتغالية لوسا :" أنا أقدر شخص الرئيس ترمب وأهنئه للمرة الثانية بفوزه وهو اختيار الشعب الأمريكي للرئيس القادم ويجب أن نفرق بين الحملات الانتخابية وما يحدث فيها وبين الإدارة الفعلية للرئيس بعد توليه السلطة لأنه يكون هناك قراءات أكثر دقة وفرصة لاستيضاح الكثير من المعلومات والإجراءات".

وأضاف السيسي "لا يجب أن نتعجل في الشعور بعدم الطمأنينة من ترمب ، بالعكس أنا أرى أنه سيكون أكثر قوة واشتباكا مع القضايا التي تمس المنطقة ، والدور الأمريكي إستراتيجي في المنطقة والعالم ولا أرى أنه سيكون هناك أي تراجع".

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