شاهد : لعبة على الإنترنت تقدم فهما أعمق لمرض خرف الشيخوخة

ساعدت لعبة على الإنترنت تقتفي أثر رحلة لمستكشف بحري مسن فقد ذاكرته علماء أعصاب في إعداد دراسة دولية كبيرة عن خرف الشيخوخة، وقدمت لهم نتائج أولية مهمة بشأن مهارات التأهيل البشري.

أطلقت اللعبة التي سميت "سي كويست هيرو" وطورتها شركة دويتشه تيليكوم، ومعهد أبحاث الزهايمر البريطاني، وجمعت بيانات كافية تساعد في وضع معيار عالمي للعمليات المكانية التي يجريها المخ البشري، وكيف تختلف بين الرجل والمرأة وبين الشاب والمسن؟

وقال العلماء إنه جرى تشغيل اللعبة أكثر من 2.4 مليون مرة في أنحاء العالم الأمر الذي يوفر ما يساوي 9 آلاف و400 عام من الأبحاث في المختبرات مما يشير إلى إمكانية مساهمتها في تشخيص خرف الشيخوخة في وقت مبكر.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن العدد الإجمالي لمرضى خرف الشيخوخة في 2015 بلغ 47.5 مليون شخص، وأن العدد في ازدياد سريع مع ازدياد معدلات متوسط العمر المتوقع ومتوسط أعمار المجتمعات، ويتوقع أن يصل العدد إلى 75.6 مليون بحلول 2030، وأكثر من ثلاثة أمثال هذا العدد من الآن حتى 2050.

والمرض الذي ليس له علاج سبب رئيسي في الإصابة بالعجز والاعتماد على الغير ويوشك على تجاوز أمراض القلب كسبب للوفاة في بعض البلدان المتقدمة.

ويحدث خرف الشيخوخة نتيجة أمراض الدماغ وأكثرها الزهايمر الذي ينتج عن تلف خلايا بالمخ، ويؤثر على الذاكرة والتفكير والسلوك والقدرة على تحديد المكان وقدرات إنجاز الأنشطة اليومية.

وقال هوغو سبيرز عالم الأعصاب في جامعة لندن كوليدج الذي قاد فريق البحث إن دراسة "سي هيرو" لم يسبق لها مثيل على مستوى الحجم والدقة، وإن النتائج التي تقدمها اللعبة لها إمكانات ضخمة تدعم تطورات حيوية في الأبحاث الخاصة بخرف الشيخوخة.

*الفيديو تعريفي عن اللعبة.