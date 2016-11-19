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شاهد: كيف دمرت الضربات الجوية المستشفيات بشرق حلب

19/11/2016

تسلط لقطات فيديو جديدة يعتقد أنها داخل مستشفى في حي بحلب، الضوء على صعوبة معالجة الجرحى المدنيين الذين يصابون في الصراع بسوريا.

وتُظهر لقطات فيديو تم تداولها على الإنترنت ما يبدو أنها أَسرة محطمة وجدران متساقطة وأكوام من الأدوية التي لحقت بها أضرار داخل مستشفى في حي الشعار.

وقالت مديرية الصحة في منطقة شرق حلب، في ساعة متأخرة من يوم أمس، إن كل المستشفيات في شرق حلب الذي تسيطر عليه المعارضة خرجت من الخدمة بعد أيام من الضربات الجوية المكثفة على المنطقة المحاصرة من المدينة السورية.

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في بريطانيا قال إن بعض المستشفيات ما زالت تعمل في الأجزاء المحاصرة من حلب، إلا أن الكثير من السكان خائفون من الذهاب إليها بسبب القصف المكثف.

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