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شاهد: عاصفة ثلجية تضرب ولايات الغرب الأوسط في أمريكا

19/11/2016

اكتسحت أول عاصفة رئيسية في مواسم عواصف الشتاء في الولايات المتحدة  السهول الشمالية جالبة معها تساقطا كثيفا للثلوج ورياحا عاتية أمس، ما تسبب في عواصف ثلجية في أجزاء من ولايتي ساوث داكوتا ومينيسوتا.

ونشرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرا من عاصفة شتوية في وسط مينيسوتا وتحذيرات من عواصف ثلجية شتوية في المنطقة حيث قالت فيكتوريا إنغرام المتحدثة باسم مكتب إدارة الطواريء بمقاطعة موريسون إن الأمطار التي هطلت أفسحت المجال للثلوج.

وقالت هيئة الأرصاد إن هبوب رياح متزايدة القوة والتي قد تصل سرعتها إلى 89 كيلومترا في الساعة ترافق مع تساقط مكثف للثلوج مما هيأ لظروف عواصف ثلجية في غرب ووسط مينيسوتا وأقصى شرق ساوث داكوتا.

وأضافت الهيئة أن من المتوقع أن تشتد العاصفة مع توقع تساقط أشد للثلوج سيكون في منطقة أرو هيد في مينيسوتا.

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