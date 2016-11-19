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شاهد: "رغوة" كبيرة تبتلع السيارات في كاليفورنيا

19/11/2016

شهد مطار سان خوسيه الدولي في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية حادثا غريبا حيث تم إطلاق آلاف الغالونات من مثبطات اللهب "هي مواد كيميائية تأخر تشكل اللهب في حال حدوث حريق" عن طريق الخطأ بسبب خلل في نظام إخماد الحرائق في الحظيرة.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فقد تدفقت المواد التي تم إطلاقها على شكل "رغاوي" إلى الشوارع المحيطة بالمطار.

وقال الكابتن ميتش ماتلو من إدارة الإطفاء في سان خوسيه إن الرغاوي بعدما ملأت الحظيرة بالكامل، انفجرت إلى الخارج من خلال الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية، واجتاحت الرغاوي البيضاء الضخمة الشوارع، وابتلعت المركبات ومنعت حركة المرور.

 

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