شاهد: "رغوة" كبيرة تبتلع السيارات في كاليفورنيا

شهد مطار سان خوسيه الدولي في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية حادثا غريبا حيث تم إطلاق آلاف الغالونات من مثبطات اللهب "هي مواد كيميائية تأخر تشكل اللهب في حال حدوث حريق" عن طريق الخطأ بسبب خلل في نظام إخماد الحرائق في الحظيرة.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فقد تدفقت المواد التي تم إطلاقها على شكل "رغاوي" إلى الشوارع المحيطة بالمطار.

وقال الكابتن ميتش ماتلو من إدارة الإطفاء في سان خوسيه إن الرغاوي بعدما ملأت الحظيرة بالكامل، انفجرت إلى الخارج من خلال الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية، واجتاحت الرغاوي البيضاء الضخمة الشوارع، وابتلعت المركبات ومنعت حركة المرور.