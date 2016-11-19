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شاهد: جماهير الوحدات الأردني يرفعون الآذان في المدرجات

19/11/2016

قامت جماهير نادي الوحدات الأردني، مساء الجمعة، برفع الآذان في ملعب "الملك عبد الله الثاني" بالعاصمة الأردنية عمّان، خلال مباراة فريقها أمام الجزيرة، ضمن الجولة الثالثة للدوري الأردني لكرة القدم.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة، ترديد الجماهير الموجودة في مدرجات الملعب للآذان، ردًا على مشروع قانون إسرائيلي يمنع استخدام مكبرات الصوت لرفع الآذان في مدينة القدس المحتلة.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، قد صادقت، على مشروع قانون يفرض قيودًا على استخدام مكبرات الصوت في رفع الآذان، في المساجد داخل مدينة القدس ، عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة، الأحد الماضي، دعمه لمشروع القانون ، الذي لقي  إدانات عربية وإسلامية واسعة.

وتأجّل التصويت على مشروع القانون، في الكنيست الإسرائيلي، الذي كان مقررًا الأربعاء الماضي، بعد تدخل عدد من النواب، خشية استخدامه ضد بعض الشعائر اليهودية، التي تتطلب استخدام مكبرات الصوت.

ولم يتم تحديد موعد جديد لإعادة طرح مشروع القانون، على الكنيست، حيث يعتزم حزب "يهودوت هتوراه" اليميني، مناقشته مع اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

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