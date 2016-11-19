شاهد: تظاهرات ضخمة للمطالبة باستقالة رئيسة كوريا الجنوبية

بدأ عشرات الأف المتظاهرين بالتجمع السبت في سيول، للمرة الرابعة في عدة أسابيع، للمطالبة باستقالة الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غيون-هي التي تطاولها فضيحة فساد.

وهذه التظاهرات التي تعد الأكبر في كوريا الجنوبية منذ الثمانينيات، شارك فيها الأسبوع الماضي مليون شخص في كل أنحاء البلاد، كما أفاد المنظمون، متوقعين مشاركة نحو 500 ألف في سيول السبت، وعشرات الآلاف في عدد من المدن الأخرى.

وتتحدث الشرطة عن أرقام أقل بعشر مرات.

ويأمل المنظمون في مشاركة كثيفة السبت لتلامذة الصفوف الثانوية الذين سمح لهم بمغادرة مدارسهم، بعدما أجروا في بداية الاسبوع امتحانات دخول إلى الجامعة.

وهذه التظاهرات التي تجري لدى حلول الظلام على ضوء الشموع… تمت حتى الأن بهدوء.

وتتمحور الفضيحة حول صديقة الرئيسة بارك غيون-هي منذ أربعين عاما، شوي سون-سيل التي أوقفت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر بتهمة الاحتيال واستغلال السلطة.

وتوجه الى شوي (60 عاما) تهمة استغلال صداقتها مع الرئيسة لحمل مجموعات صناعية على دفع أموال إلى مؤسسات مشكوك فيها، واستخدام هذه المبالغ في وقت لاحق لغايات شخصية.