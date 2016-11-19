البث الحي
منوعات

شاهد: تحطم طائرة في ولاية نيفادا الأمريكية

19/11/2016

أعلن متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن طائرة تقل أربعة أشخاص، تحطمت في مدينة إلكو بولاية نيفادا الأمريكية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم السبت، أن الطائرة كانت تنقل مريضًا بالقلب لجامعة يوتا، مشيرة إلى أن الطائرة تحطمت في موقف للسيارات، ما تسبب في وقوع انفجارات عدة، فيما أشارت التقارير الأولية إلى سقوط عدد غير محدد من الضحايا.

وتسبب الحادث في مقتل كل الركاب، وهم قائدا الطائرة وممرضة والمريض، وقال رئيس مجلس المدينة جون باتريك رايس: "كان هناك 4  أشخاص على متن الطائرة"، مضيفا: "يبدو أن الجميع لقوا حتفهم".

وأعلنت هيئة سلامة النقل الأمريكية فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

المزيد من منوعات

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
الأكثر قراءة

أمريكا: التحقيق في "رشوة مقابل العفو" بالبيت الأبيض

البيت الأبيض الأمريكي (غيتي)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)