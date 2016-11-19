شاهد: تحطم طائرة في ولاية نيفادا الأمريكية

أعلن متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن طائرة تقل أربعة أشخاص، تحطمت في مدينة إلكو بولاية نيفادا الأمريكية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم السبت، أن الطائرة كانت تنقل مريضًا بالقلب لجامعة يوتا، مشيرة إلى أن الطائرة تحطمت في موقف للسيارات، ما تسبب في وقوع انفجارات عدة، فيما أشارت التقارير الأولية إلى سقوط عدد غير محدد من الضحايا.

وتسبب الحادث في مقتل كل الركاب، وهم قائدا الطائرة وممرضة والمريض، وقال رئيس مجلس المدينة جون باتريك رايس: "كان هناك 4 أشخاص على متن الطائرة"، مضيفا: "يبدو أن الجميع لقوا حتفهم".

وأعلنت هيئة سلامة النقل الأمريكية فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.