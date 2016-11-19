شاهد : انهيار بطريق في العاصمة الجزائرية يبتلع 5 سيارات

شهد الطريق السريع الذي يربط شرق العاصمة الجزائر بغربها حادثا غير مسبوق بعد انهيار مفاجئ لأرضيته شكل حفرة عملاقة ابتلعت خمس سيارات.

وقالت قوات الدفاع المدني للعاصمة في بيان إن "انهيارا للتربة وقع على الطريق الوطني الرابط بين بن عكنون وزرالدة أدى إلى سقوط 5 سيارات في الحفرة الناجمة عن الانهيار وإصابة 11 شخصا.

وأضاف البيان أن "الحفرة التي تسبب فيها الانهيار بلغ عمقها حوالي 4 أمتار وعرضها 6 أمتار وطولها 4 أمتار".

وتسبب الحادث في توقف حركة المرور بالمنطقة باعتبار أن الطريق يعد أحد أهم محاور السير بين شرق وغرب العاصمة الجزائر.

وقال عبد الرحمن رحماني مدير الأشغال العمومية لمحافظة العاصمة، إن سببب الانهيار يعود إلى انفجار قناة قديمة للصرف الصحي تمر تحت هذا الطريق بفعل ضغط سيول الأمطار التي هطلت في المنطقة.