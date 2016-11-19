شاهد: انفجار شاحنة وقود يؤدي إلى مصرع العشرات بموزمبيق

ارتفعت حصيلة القتلى إلى 60 شخصا جراء انفجار شاحنة لنقل الوقود في إقليم "تيتي" وسط موزمبيق الخميس الماضي، حسبما أفادت مصادر طبية.

كانت الحكومة قد ذكرت آنفا أن عدد القتلى .56 وارتفع العدد بعدما كشف الأطباء في المستشفى الإقليمي في "تيتي" أن أربعة أشخاص آخرين لقوا حتفهم، إما في المستشفى أو في طريقهم إليها.

وقال موزينهو سايدي المتحدث باسم الحكومة إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 108 أشخاص.

وأفادت الشرطة بأن ثلاثين من بين المصابين في حالة خطرة، ومن بينهم 16 طفلا وامرأة حبلى.

وأعلنت الحكومة الحداد ثلاثة أيام، وشكلت فريق تحقيق وزاري للوقوف على أسباب الحادث.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لورديس فيريرا لوكالة الأنباء) إن الشاحنة أصيبت بعطل في منطقة كافيريدزانجي بإقليم "تيتي" وسط البلاد.

وكان السائق قد أوقف الشاحنة على جانب الطريق وسعى للبحث عن مساعدة، وفي غيابه، جاء أشخاص محليون ومعهم أوعية منزلية لسرقة الوقود من الشاحنة.

وأضافت فيريرا إن تعرض الوقود لدرجات حرارة خارجية عالية أدى إلى حدوث انفجار.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشاحنة كانت تنقل 80 ألف لتر من المواد البترولية قادمة من ميناء "بييرا" في موزمبيق ومتجهة إلى مالاوي.

