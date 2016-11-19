شاهد: إنقاذ طفلة سورية من تحت الأنقاض بحلب

أنقذ عمال الإغاثة طفلة سورية من تحت الأنقاض في قرية ياقد العدس بحلب.

وأظهر فيديو نشرته إدارة الدفاع المدني الجمعة عمال الإنقاذ يزيلون الأنقاض للوصول إلى الطفلة المحاصرة وقد أصيبت بجروح وغطتها الدماء.

وقال إبراهيم الحاج عامل إنقاذ إن الطفلة تم نقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، وقال إنه ليس لديه أي معلومات عن والديها وإذا ما كانا على قيد الحياة أم لا.

وقتل العشرات في قصف الجمعة شنته طائرات روسية بالصواريخ على بلدة "ياقد العدس" بريف حلب الشمالي.

وعملت فرق الدفاع المدني التي توجهت لمكان القصف من عدة مراكز، على انتشال القتلى ونقل الجرحى للمشافي في المنطقة، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المنطقة وحالة تخوف كبيرة من معاودة استهداف الموقع.