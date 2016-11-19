شاهد: ألبانيا تحول مخبأ نوويا إلى متحف

حولت الحكومة في ألبانيا مخبأ سريا، كان مخصصا للاستخدام في حالة وقوع هجوم نووي، إلى متحف يعرض للطرق التي كانت تستخدمها الشرطة خلال تحقيقاتها المعارضين خلال الفترة الشيوعية ما بين عام 1945 وعام 1991.

وكان المخبأ مخصص للجوء كبار ضباط الشرطة وكبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

وتم إنشاء الملجأ، المكون من خمسة أدوار والذي تبلغ مساحته ألف متر مربع ويبلغ سمك الحوائط 2.4 مترا من الخرسانة المسلحة، ما بين العام 1981 والعام 1986.

ووضعت السلطات صورا لنحو مئة ألف ألباني تم التحقيق معهم خلال الفترة الشيوعية.

وتشير تقديرات إلى أن ألبانيا قامت ببناء نحو 175 ألف ملجأ في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية وحتى سقوط الاتحاد السوفيتي.