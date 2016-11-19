البث الحي
منوعات

شاهد: ألبانيا تحول مخبأ نوويا إلى متحف

19/11/2016

حولت الحكومة في ألبانيا مخبأ سريا، كان مخصصا للاستخدام في حالة وقوع هجوم نووي، إلى متحف يعرض للطرق التي كانت تستخدمها الشرطة خلال تحقيقاتها المعارضين خلال الفترة الشيوعية ما بين عام 1945 وعام 1991.

وكان المخبأ مخصص للجوء كبار ضباط الشرطة وكبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

وتم إنشاء الملجأ، المكون من خمسة أدوار والذي تبلغ مساحته ألف متر مربع ويبلغ سمك الحوائط 2.4 مترا من الخرسانة المسلحة، ما بين العام 1981 والعام 1986.

ووضعت السلطات صورا لنحو مئة ألف ألباني تم التحقيق معهم خلال الفترة الشيوعية.

وتشير تقديرات إلى أن ألبانيا قامت ببناء نحو 175 ألف ملجأ في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية وحتى سقوط الاتحاد السوفيتي.

المزيد من منوعات

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
الأكثر قراءة

أمريكا: التحقيق في "رشوة مقابل العفو" بالبيت الأبيض

البيت الأبيض الأمريكي (غيتي)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)