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حصوات الكلى .. أثمن المقتنيات في عيادة طبيب تركي

19/11/2016

عزالدين زان يستعرض مقتنياته

نحا الطبيب التركي عزالدين زان اختصاصي أمراض المسالك البولية والكلى منحى مغايرا في جمع المقتنيات ، حيث إنه يجمع الحصوات التي يستخرجها من الكلى والمسالك البولية لمرضاه، مكونًا مجموعة كبيرة ومختلفة الأحجام والأشكال وذلك منذ 33 عاما.

وعن عدد الحصوات التي صادفها خلال مسيرته العملية، أوضح الطبيب التركي، أنه تمكن من استخراج ما يزيد عن 250 حصوة متنوعة الشكل والحجم، من مرضاه، على مدار 3 آلاف عملية أجراها خلال العقود القليلة الماضية.

وأضاف قائلا، "أكبر الحصوات التي استخرجتها حتى اللحظة، يبلغ وزنها 650 غراما، وأصغرها يبلغ طوله 0.8 مليمترا".

وأشار إلى أن الهدف من جمع الحصوات، هو نشر الوعي بين الناس بخطورة هذا الأمر وعدم الاستخفاف بنتائجه، وعمل التحاليل اللازمة مرة واحدة في العام على الأقل، حتى لا تتراكم الحصوات فيكبر حجمها، ومن ثم تزيد أعراضها الجانبية.

وعن رد فعل زوار عيادته عند رؤية مجموعة حصواته، قال زان، "جميعهم يصاب بصدمة كبيرة، وتنتشر قشعريرة داخل أجسامهم من هول حجم الحصوات".

وللوقاية من مخاطر حصوات الكلى، ينصح زان بالعرض على الطبيب بشكل دوري مرة واحدة على الأقل في العام، وعدم استهلاك المشروبات الكحولية، والانتباه إلى الأطعمة الحارة وكل ما يضاف إليه بهارات بكميات كبيرة.

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