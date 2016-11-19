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بالفيديو: دي كابريو يتناول الغداء في أدنبرة دعما للمشردين

19/11/2016

تناول الممثل ليوناردو دي كابريو الغداء، يوم الخميس الماضي، في أدنبره في مطعم يساعد المشردين، جاذباً مئات المعجبين الذين انتظروا ساعات لرؤية نجم هوليود الحاصل على الأوسكار في نسخته الأخيرة.

وحل دي كابريو ضيفاً على مطعم "هوم" الذي أتى ثمرة شراكة بين مطعم "ميزون بلو" و"سوشال بايت" وهي سلسلة مطاعم خيرية.

وتضم "سوشال بايت" 5 مقاهٍ في اسكتلندا، في أدنبره وغلاسغو وأبردين ويذهب ريعها لجمعيات خيرية، ويمكن لزبائنها أيضا شراء "شراب ساخن أو وجبة طعام تقدم لاحقاً إلى مشردين.

وتوفر هذه المنظمة أيضا تدريبات تجرى ضمن مطعم “هوم” الذي يقترح على زبائنه أيضا تقديم وجبات طعام إلى المشردين.

وحيا دي كابريو لدى وصوله إلى المطعم بدعوة من مؤسس "سوشال بايت" جوش ليتلجون، الجموع في شارع كوينزفيري ستريت في غرب أدنبره.

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