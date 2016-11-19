البث الحي
منوعات

بالفيديو: تشونبوك يهزم العين الإماراتي في ذهاب نهائي آسيا

19/11/2016

قلب فريق تشونبوك الكوري الجنوبي تأخره أمام ضيفه العين الإماراتي إلى الفوز 2/1 اليوم (السبت) في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.       

وتقدم المهاجم الكولومبي دانيلو مورينو أسبريليا بهدف للعين في الدقيقة  63 ثم تعادل البرازيلي ليوناردو رودريغيز بيريرا لتشونبوك في الدقيقة 70  ثم أضاف ليوناردو الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 76.

ويلتقي الفريقان إيابا يوم السبت المقبل، على  استاد هزاع بن زايد بنادي العين، حيث يحتاج الفريق الإماراتي إلى الفوز بهدف نظيف أو أكثر لكي يتوج بالبطولة بينما يكفي تشونبوك الفوز أو التعادل بأية نتيجة لكي يصعد إلى منصة التتويج.

والتقى الفريقان في دور الثمانية من نسخة 2004 من دوري أبطال آسيا حيث  فاز تشونبوك 5/1 في مجموع اللقاءين.

ويتأهل الفائز في بلقب دوري أبطال آسيا إلى مونديال الأندية في اليابان، حيث يلتقي في الدور الثاني مع كلوب أمريكا المكسيكي.

وتوج العين باللقب القاري في 2003، وخسر نهائي البطولة في 2005، فيما توج  تشونبوك باللقب في 2006 وخسر نهائي البطولة في  2011.

المزيد من منوعات

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
الأكثر قراءة

أمريكا: التحقيق في "رشوة مقابل العفو" بالبيت الأبيض

البيت الأبيض الأمريكي (غيتي)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)