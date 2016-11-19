بالفيديو: تشونبوك يهزم العين الإماراتي في ذهاب نهائي آسيا

قلب فريق تشونبوك الكوري الجنوبي تأخره أمام ضيفه العين الإماراتي إلى الفوز 2/1 اليوم (السبت) في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم المهاجم الكولومبي دانيلو مورينو أسبريليا بهدف للعين في الدقيقة 63 ثم تعادل البرازيلي ليوناردو رودريغيز بيريرا لتشونبوك في الدقيقة 70 ثم أضاف ليوناردو الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 76.

ويلتقي الفريقان إيابا يوم السبت المقبل، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين، حيث يحتاج الفريق الإماراتي إلى الفوز بهدف نظيف أو أكثر لكي يتوج بالبطولة بينما يكفي تشونبوك الفوز أو التعادل بأية نتيجة لكي يصعد إلى منصة التتويج.

والتقى الفريقان في دور الثمانية من نسخة 2004 من دوري أبطال آسيا حيث فاز تشونبوك 5/1 في مجموع اللقاءين.

ويتأهل الفائز في بلقب دوري أبطال آسيا إلى مونديال الأندية في اليابان، حيث يلتقي في الدور الثاني مع كلوب أمريكا المكسيكي.

وتوج العين باللقب القاري في 2003، وخسر نهائي البطولة في 2005، فيما توج تشونبوك باللقب في 2006 وخسر نهائي البطولة في 2011.

