بالفيديو: أشبيلية يتجاوز ديبورتيفو في مباراة مثيرة

أحرز غابرييل ميركادو هدفا مثيرا للجدل في الوقت المحتسب بدل الضائع ليكلل انتفاضة أشبيلية بعد التأخر بهدفين إلى فوز 3-2 على ديبورتيفو لاكورونيا ويرتقي إلى المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء لديبورتيفو في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بينما كان متقدما في النتيجة 2-1 عندما دفع الأرجنتيني ميركادو منافسه فلورين أندوني داخل منطقة الجزاء.

وأفلت ميركادو من الحصول على بطاقة حمراء محتملة وسجل هدفا من مدى قريب في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما عادل فيتولو النتيجة في الدقيقة 87.

وسجل رايان بابل مهاجم ليفربول السابق الهدف الأول لديبورتيفو في الدقيقة الأولى وعزز أندوني تقدم الفريق من مجهود فردي رائع في الدقيقة 42 قبل دقيقتين من إحراز ستيفن نزونزي الهدف الأول لاشبيلية.

واعترض لاعبو ديبورتيفو بعد دفع ميركادو لأندوني الذي ظل على أرضية الملعب عدة دقائق بعد الالتحام واستغل أشبيلية ذلك سريعا.

وسجل فيتولو هدفا من داخل المنطقة وبعدها بخمس دقائق استغل ميركادو ركلة ركنية وخطف هدف الانتصار ليطلق احتفالات صاخبة من جانب المدرب خورخي سامباولي وصيحات استهجان من جانب مشجعي صاحب الأرض.