اكتشاف أقدم بصمة بشرية في الشرق الأدني شمالي الكويت

عثر فريق استكشافي في الكويت على ما يعتقد أنها أقدم بصمة بشرية على مستوى الشرق الأدنى القديم.

أقدم بصمة بشرية في الشرق الأدنى القديم

وقال مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور سلطان الدويش إن الكشف حققه الفريق المكلف بالتنقيب على كسرة فخارية أثرية يتجاوز عمرها أكثر من 7300 عام في منطقة اكتشاف "بحرة 1" في الصبية شمال الكويت.

وقال الدويش " إن الآثار التي تم اكتشافها في تلك المنطقة تعود إلى العصر الحجري حيث عثر عليها الفريق الاستكشافي ضمن مجموعة من الآثار في المنطقة، وإن الموقع يعد من المواقع الحضارية والأثرية التي من الممكن أن تمثل بداية الحضارة الإنسانية في العصور الحجرية خاصة بعد اكتشاف مدينة سكنية ومعبد ومرافق أخرى والتي تمثل جانبا هاما من حياة الإنسان البدائي في نفس المنطقة."

وأشار الدويش الى أن الفريق المكلف بمتابعة البحث والتنقيب، يضم 11 بولنديا و5 كويتيين وباحثة أمريكية.

وقام فريق من منظمة اليونسكو بزيارة الموقع استعدادا لتسجيله على القائمة التمهيدية للتراث العالمي.