"ناتو" واثق من قيادة ترمب للحلف

ينس ستولتنبرغ – الأمين العام للناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم (الجمعة) إنه واثق من أنه حين يتولى دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة فإنه سيقود الحلف، معبرا عن أمله أن يتحدث إلى الرئيس المنتخب قريبا.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في بروكسل "أنا واثق تماما أن الرئيس ترمب سيحافظ على قيادة الولايات المتحدة للحلف"، مشيرا إلى أن فريقه يسعى للترتيب لاتصال هاتفي مع الرئيس المنتخب.

وقال إنه سيبلغ ترمب بأن زيادة الإنفاق الدفاعي الأوربي أحد أهم أولوياته، وإنه قام بزيادة ميزانية الدفاع في كل الدول الأعضاء في الحلف، بدعم من وزراء الدفاع، معتبرا أن العقبة الرئيسية هي إقناع وزراء المالية بالأمر.

وتابع ستولتنبرغ "يجب عليك زيادة الإنفاق الدفاعي حينما تزيد التوترات" مشيرا إلى الاضطرابات في دول بشمال أفريقيا وتهديد من وصفهم بـ "المتشددين الإسلاميين" وضم روسيا جزيرة القرم عام 2014.

وأضاف "بدأنا التحرك لكن أمامنا طريقا طويلا جدا، أنا على ثقة من أن ترمب سيجعل هذا أولويته القصوى".

وقبل أيام نشرت مجلة دير شبيغل الألمانية تقريرا سريا لمكتب السكرتير العام للناتو عما سمي "السيناريو الأسود" للحلف إذا نفذ ترمب تهديداته بتخفيض واشنطن إسهاماتها الخاصة بأمن أوربا وسحب جزء من قواتها المتمركزة في القارة.

ورأى استراتيجيو الحلف أن دول أوربا الشرقية ستظل عرضة للتهديدات الروسية إذا تراجع ترمب عن تعهد الولايات المتحدة بنشر قوات متحركة هناك.

وجاء في التقرير أن بولندا ودول البلطيق الثلاث (أستونيا ولاتفيا وليتوانيا) تشعر بمخاوف كبيرة إزاء إعجاب ترمب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتخشى هذه الدول من صفقة سرية على حسابها بين بوتين وترمب من دون معرفة الأوربيين.

ورأى التقرير أن صفقة جديدة على غرار اتفاقية يالتا (1945) لتقسيم مناطق النفوذ بين واشنطن وموسكو ستمثل تهديدا لاستقلال دول شرقي أوربا الأعضاء بالناتو.