نائب شاب يسعى للإطاحة بنانسي بيلوسي من زعامة الديمقراطيين

تيم راين

أعلن تيم راين، النائب الأمريكي الشاب والمغمور، أمس (الخميس) ترشحه لمنصب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، معتبرا أن التغيير أصبح أمرا لا بد منه بعد الهزيمة المدوية التي ألحقها الجمهوريون بالديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ويسعى راين 43 عاما النائب عن ولاية أوهايو إلى الإطاحة بنانسي بيلوسي 76 عاما النائبة عن ولاية كاليفورنيا والتي تتمتع بنفوذ قوي وتتزعم الديموقراطيين في مجلس النواب منذ 14 عاما.

ونبهّ راين إلى أن حصة الديمقراطيين في مجلس النواب تقلصت بعد انتخابات الثامن من نوفمبر /تشرين الثاني إلى أدنى مستوى لها منذ العام 1929، مشيرا إلى أن بقاء الفريق الذي يقود الديمقراطيين، من دون إدخال اي تغيير عليه، سيقود حتما إلى المزيد من خيبات الأمل في الانتخابات المقبلة.

غير أن بيلوسي بدت واثقة من قدرتها على الحفاظ على منصبها، فقد أكدت أنها تتمتع بثقة ثلثي زملائها الديمقراطيين.

وتمكن الجمهوريون في انتخابات الثامن من الشهر الجاري من إحراز نصر كبير على الديموقراطيين، حيث حقق الحزب الجمهوري أغلبية في الكونغرس بمجلسيه.

وينتخب النواب الديمقراطيون زعيمهم في 30 من نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.

أما في المعسكر الجمهوري فإن بول راين، الذي لا يمت بصلة قرابة لتيم راين، حافظ على منصبه رئيسا لمجلس النواب.