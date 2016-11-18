منظمة الهجرة: نوفمبر "شهر الموت" للمهاجرين عبر البحر المتوسط

مهاجرون يعبرون البحر المتوسط في زورق خفيف – أرشيف

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 365 مهاجرا غرقوا في الأيام الثلاثة الماضية في البحر المتوسط خلال ستة حوادث منفصلة، ليصبح عدد من لقوا حتفهم في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي ستة أضعاف عدد ضحايا نفس الشهر من العام الماضي.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة ليونارد دويل في تصريحات صحفية في جنيف: "هذه فاجعة حقيقية على مرأى من الجميع. نرى مشاهد مأساوية لزوارق مطاطية تغرق تحت مياه البحر المتوسط في الشتاء".

وأضاف أن معظم الغرقى مواطنون من غرب أفريقيا غادروا ليبيا متجهين إلى إيطاليا وإن عددهم يرفع عدد المهاجرين الغرقى في البحر المتوسط حتى الآن هذا العام إلى 4636 غريقا.

وتشير أرقام منظمة الهجرة إلى أن عدد القتلى من المهاجرين هذا العام زاد بواقع ألف شخص رغم أن عدد المهاجرين الذي حاولوا الوصول إلى أوربا بحرا حتى الآن خلال هذا العام يساوي فقط نصف عدد من هاجروا العام الماضي.

ووصل إلى أوربا هذا العام نحو 343589 مهاجرا، مقابل 728926 مهاجرا وصلوا إليها حتى هذه المرحلة من العام الماضي.