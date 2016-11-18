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محقق دولي: أستراليا مسؤولة عن معاناة أطفال بمركز احتجاز

18/11/2016

فرانسوا كريبو

قال محقق دولي في مجال حقوق المهاجرين إن أستراليا مسؤولة عن إصابة أطفال يقيمون منذ سنوات في مركز احتجاز قبالة سواحلها باضطرابات ما بعد الصدمة وعلل أخرى.

وتعد النتائج التي توصل إليها فرانسوا كريبو المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أوضاع طالبي اللجوء من أشد الانتقادات التي توجهها المنظمة الدولية لسياسات الاحتجاز الأسترالية المثيرة للجدل. وهي تأتي وسط نقاش عالمي حول كيفية التعامل مع الأعداد الهائلة من طالبي اللجوء الذين شردتهم الصراعات.

وقال كريبو "هؤلاء الأطفال ظهرت عليهم علامات اضطرابات ما بعد الصدمة وأعراض القلق والاكتئاب إضافة إلى الأرق والكوابيس، وهذا غير مقبول".

وكريبو واحد من المراقبين الدوليين الذين تفقدوا الأوضاع في مركز احتجاز في جزيرة ناورو الصغيرة الواقعة في المحيط الهادي.

وقال إن الأطفال يدفعون ثمن سياسة الاحتجاز الأسترالية القاسية لطالبي اللجوء.

وبمقتضى قوانين أمن الحدود الأسترالية يجري اعتراض طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى البلاد بالزوارق وإرسالهم إلى مراكز احتجاز في ناورو وفي جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة

لتقييم أوضاعهم، ولا يسمح أبدا بإعادة توطينهم في أستراليا.

ويوجد حاليا ألف ومئتي شخص في معسكرات الاحتجاز.

وقالت إدارة الهجرة الأسترالية في بيان إنها "لا تقبل بعض الملاحظات الأولية" التي قدمها كريبو وإن سياستها تتفق مع "الالتزامات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان."

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