فيديو: ماذا يحدث في محطات التوقف بسباقات الفورمولا واحد

إن الأمان هو من أهم ما تتمتع به سيارة الفورميلا 1.

وهذا هو ما ينصب عليه الاهتمام أثناء توقف تلك السيارات في محطات التوقف بالسباق، حيث تخضع السيارة لصيانة سريعة أهمها تغيير إطاراتها من جانب فريق مختص.

حيث يخصص ثلاثة أفراد لهذه العملية، أحدهم يقوم بنزع الإطار المستخدم، والأخر لتركيب البديل، والثالث لملء الإطار الجديد بالهواء.

وهناك عدة أنواع من الأمان وعدة أنواع من الحمايات التي تمنع الأذى عن السائقين. لكن من أهم هذه الحمايات هي حماية الوسط المحيط بالسائق عندما يكون داخل السيارة. أي منع هيكل السيارة من أن يتحطم ويضغط على السائق.

وتأمين هذه الخاصيّة يتطلب نوع معدن قاسي جداً.

وهذا لا يتناسب مع الفورميلا 1 التي تتطلب سيارة مرنة خفيفة.

لذلك لجأ المهندسون إلى طريقة فعالة لمنع الهيكل الأساسي بالسيارة من أن ينضغط عند حوادث الاصطدام.

وكما تعلمون فإن هيكل سيارة الفورميلا-1 مصنوع من ألياف الكربون الفحمية.

وهذه الألياف خفيفة الوزن بشكل ملحوظ.

لكن تصميم السيارة يعطي هذا الهيكل تماسكاً كبيراً.

ولقد عمل المهندسون على تصميم الهيكل بطريقة تشبه "التعضّي الإنبوبي" لعظام الإنسان.

وهو إدخال عدة اسطوانات مفرغة متفاوتة الاتساع ببعضها.

أما سيارة الفورميلا-1 فقد صٌممت على نفس الأساس لكن ليس بطريقة أسطوانية بل بشكل صفائحي.

وعندما تصطدم سيارة الفورميلا-1 بحاجز وبسرعة كبيرة تنضغط الصفائح على بعضها بشكل متوالي.

فتنضغط صفيحة واحدة في البداية ثم تضغط هذه الصفيحة على صفيحة أخرى بعدها فتنتقل طاقة الاصطدام إليها ويؤدي هذا الانتقال إلى فقد قسم من الطاقة.

وهكذا بالتدريج تمتص السيارة قسم كبير من طاقة الاصطدام.