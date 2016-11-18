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فلكيون يكتشفون أكبر نجمة دائرية في الفضاء

18/11/2016

صورة أرشيفية

اكتشف علماء فلك، أمس (الخميس) أكبر نجمة دائرية في الفضاء حتى الآن، وذلك عبر التلسكوب "كيبلر" التابع للإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء ناسا.

وقالت "بيرجيت كرومي وير" الناطقة باسم مركز "ماكس بلانك" الألماني المتخصص في دراسات المجموعة الشمسية، إن النجمة التي أطلق عليها اسم "كيبلر 11145123". تبعد عن الأرض أكثر من خمسة آلاف سنة ضوئية.

وأوضحت أن "قُطر النجمة يبلغ 1.5 مليون كيلو متر، وحجمها يبلغ ضعفي كوكب الشمس".

من جانبه، قال المسؤول في " MPS"، العالم الفلكي لورانت غيزون، في مقال كتبه لمجلة "ساينس أدفانسس" العلمية، إن "النجمة تم اكتشافها بالصّدفة".

وأشار "غيزون" إلى أن سرعة دوران النجمة المكتشفة حول نفسها هي أقل من سرعة دوران الشمس بثلاثة أضعاف.

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