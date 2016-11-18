شاهد: لحظة حصول جاكي شان على جائزة الأوسكار الفخرية

حصل النجم الصيني الشهير جاكي شان على جائزة الأوسكار الفخرية، والتي يطلق عليها "جائزة الحكام". وهي جائزة الأوسكار الوحيدة في مسيرة نجم أفلام الحركة الشهير التي امتدت لعقود.

وقال شان (62 عاما) قبيل حفل تسلمه الجائزة: "لقد حطمت العديد من العظام وأنا أقوم بالتمثيل في أكثر من 250 فيلما".

وفي كلمة ألقاها عقب تكريمه قال شان: "ما زلت لا أستطيع أن أصدق أنني أقف هنا. إنه حلم".

وحكى شان عن سؤال والده الدائم عن سبب عدم حصوله على الجائزة الأرفع في العالم رغم أفلامه العديدة ومسيرته الفنية الطويلة التي استمرت نحو 50 عاما.

وقال شان وهو يمسك بتمثال أوسكار الذهبي الصغير: "كل عام عندما أشاهد حفل الأوسكار مع والدي أو والدتي فإن والدي يسألني دائما: "يا بني، لقد حصلت على العديد من الجوائز في العالم، فمتى ستحصل على جائزة من هذه؟" عندها أكتفي بأن أنظر فقط إلى والدي وأقول: ’أبي، أنا فقط أمثل أفلام كوميديا وحركة‘".

وحضر الحفل، الذي أقيم السبت 12 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عدد من أبرز نجوم هوليود، ومن بينهم الممثل دنزل واشنطن، ونيكول كيدمان وإيما ستون وريتشارد جير وسيلفستر ستالون وغيرهم.

وتعد جائزة الأوسكار الشرفية واحدة من خمس جوائز تمنحها أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية. ومنذ عام 2009 أصبح الحفل الخاص بها يقام في نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، بعدما كانت جوائزها توزع في السابق خلال حفل الأوسكار الرئيسي، الذي يعقد في شهر فبراير/شباط.