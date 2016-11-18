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شاهد: لحظة إنقاذ طفل سوري من أسفل الأنقاض في حلب

18/11/2016

تمكنت طواقم الإنقاذ التابعة للدفاع المدني السوري من إنقاذ طفل سوري من أسفل أنقاض منزله بعدما تعرض للتدمير بفعل غارة للنظام السوري على حي المعادي بمدينة حلب السورية أمس الخميس.

وأظهر مقطع مصور بثه نشطاء لحظة إنقاذ الطفل، الذي بدأ أنه مصاب في وجهه بينما غطت الأنقاض الجزء السفلي من جسمه.

 

ويبدو في المقطع عمال الإنقاذ وهم يقومون بإزاحة قطع الحجارة التي تعوق خروج الطفل.

 

وقال إبراهيم الحاج، أحد المتطوعين في الدفاع المدني السوري، إن الغارة تسببت في مقتل والدة الطفل، البالغ من العمر ست سنوات.

 

وتسبب القصف في مقتل ثلاثة أشخاص في حي المعادي، الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة المسلحة في حلب، حسبما أعلن الدفاع المدني السوري، الذي يتشكل من متطوعين.

 

وكانت غارات نفذها النظام السوري والطيران الروسي الداعم له قد قصف مناطق في شرق حلب أمس (الخميس) ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا في مناطق مختلفة من المدينة.

وقال نشطاء إن القصف تسبب أيضا في تدمير محطة المياه في المنطقة.

وتواصل طائرات النظام والطيران الروسي قصف المدينة منذ ثلاثة أيام في موجة جديدة من القصف على المناطق المحاصرة. وتسبب القصف في مقتل مئات الأشخاص خلال الأسابيع الماضية، وأثار انتقادات دولية واسعة.

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