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شاهد: لبناني يجمع 37 ألف سيارة

17/11/2016

حطم بطل لبنان السابق للراليات نبيل كرم الرقم العالمي القياسي والمسجل باسمه في جمع السيارات من مختلف الأحجام.

ويمتلك كرم، 60 عاما، 37 ألفا و777 سيارة مصغرة ما منحه مكانا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتحطيم رقمه العالمي السابق.

ويعرض كرم، والذي بحوزته تسعة ألقاب لسباقات سيارات، مجموعته الكبيرة في متحف إلى الشمال من العاصمة بيروت.

ويقول كرم إنه لا يعرف بالتحديد كم أنفق على مجموعته التي بدأها منذ فوزه بأول لقب قبل 30 عاما.

ويضيف كرم أن أغلى ما في مجموعته هي سيارة فيراري طولها نحو متر تقدر قيمتها بنحو 15 ألف دولار أمريكي، وكان اشتراها قبل نحو 20 عاما بمبلغ 700 دولار.

وبالإضافة إلى السيارات المصغرة يجمع كرم أيضا المجسمات التي تجسد الأحداث العالمية بما في ذلك الحرب الأهلية اللبنانية.

وكان كرم يحتفظ بالرقم القياسي منذ عام 2011 بعد أن جمع 27 ألف و777 سيارة، بينما سجل رقما قياسيا في عدد المجسمات وهو 577 مجسما.

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