شاهد: فستان لمارلين مونرو غنت به لكينيدي بـ 4,8 ملايين دولار

بيع فستان ضيق شهير جدا أرتدته مارلين مونرو عندما غنت للرئيس الأميركي جون كينيدي بمناسبة عيد ميلاده الخامس والأربعين، بسعر 4,8 ملايين دولار خلال مزاد جرى مساء الخميس في بيفرلي هيلز.

وكان الفستان السكري اللون المرصع ب2500 بلورة يقدر بسعر يراوح بين مليونين وثلاثة ملايين دولار من قبل دار "جوليينز اوكشنز" للمزادات التي نظمت عملية البيع في هذا الحي الراقي في لوس أنجليس.

وكان الفستان ضيقا إلى حد أضطر فيه الخياطون إلى حياكته على جسم الممثلة الشهيرة مباشرة قبل اعتلائها المنصة في ماديسن سكوير غاردن في نيويورك في 19 أيار 1962 لتغني "هابي بيرثداي مستر بريزيدانت" بصوتها المثير.

وقالت دار المزادات في بيان "إن اللهجة الحميمية والتشديد على كلمتي "مستر بريزيدانت" هما اللذان اشعلا الجمهور والصحافة وجعلا من الحدث محطة أساسية في الثقافة الشعبية".

وقد غذى هذا الأمر شائعات بوجود علاقة بين الرئيس الأميركي ومارلين مونرو التي كانت رمزا للإثارة.

وقال البيان أن مارلين مونرو غنت همسا الأغنية لمدة " لم تتجاوز الثلاثين ثانية إلا أنها بعد خمسة عقود لا تزال النسخة الأشهر من اغنية "هابي بيرثداي".

وتوفيت مارلين مونرو بعد أقل من ثلاثة أشهر على ذلك من جرعة زائدة من الحبوب المنومة فيما اغتيل جون كينيدي في السنة التالية.

وقد أشترت الفستان مجموعة "ريبليز بيليف إت اور نوت" للإعلام التي تملك مجموعة من المتاحف من بينها واحد في هوليوود مكرس للأمور الغريبة التي لها معنى تاريخي.

وقد عرض الفستان للبيع في مزاد مرة أولى في العام 1999 ومن ثم بيع إلى رجل الأعمال مارتن زويغ بحوالى 1,3 مليون دولار.

إلا أن السعر القياسي لفستان عائد لمارلين مونرو هو 5,5 ملايين دولار سجل قبل خمس سنوات لفستان أبيض ارتدته في مشهد في فيلم "ذي سفن يير إيتش" تقف فيه فوق فتحة تهوئه وتحاول جاهدة أن تمنعه من الطيران.

ومن القطع الأخرى التي كانت معروضة للبيع، فستان ارتدته الممثلة في فيلم "سوم لايكت هوت" بيع بسعر 450 الف دولار وفستان أخر بيع بـ125 الف دولار في حين راح حذاء من تصميم "فيراغومو" بسعر 34 الف دولار.