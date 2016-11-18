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شاهد: رجل يشعل النار في نفسه داخل بنك في ملبورن

18/11/2016

أشعل رجل النار في نفسه داخل أحد البنوك في مدينة ملبورن الأسترالية، صباح اليوم الجمعة، ما تسبب في انفجار، أدى إلى إصابات  بينها ست حالات حرجة، من بينها الرجل نفسه، حسبما أفادت الشرطة. 

ووضع الرجل تحت حراسة الشرطة في مستشفى محلي.  

وأصيب 27 شخصا بشكل إجمالي جراء الحريق والانفجار في بنك كومنولث في سبرينغفيل، جنوب غربي مدينة ملبورن  الأسترالية. 

وقالت مفتشة الشرطة جاكي بويدا للصحفيين في موقع الحادث: "كان معه مادة سريعة الاشتعال في وعاء، وبطريقة ما أشعل المادة داخل البنك، وقد أشعل النار في نفسه".

وأضافت أنه من السابق لأوانه للغاية القول بأن ذلك الحادث يتعلق بالإرهاب، مشيرة إلى أن تحقيقا يجري في هذا الشأن.

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