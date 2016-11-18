شاهد: انطلاق ثلاثة رواد إلى محطة الفضاء الدولية

أقلع ثلاثة رواد فضاء هم روسي وفرنسي وأمريكية من قاعدة بايكونور في كازاخستان باتجاه محطة الفضاء الدولية حيث سيمضون ستة اشهر.

وانطلق أوليغ نوفيتسكي وتوما بيسكيه وبيغي ويتسون بواسطة مركبة سويوز الروسية على أن يصلوا إلى محطة الفضاء الدولية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبعد انفصال المركبة "سويوز ام س 03" عن الطابق الثالث من الصاروخ دخلت في المدار على ارتفاع 200 كيلومتر فوق الأرض بعد تسع دقائق تقريبا على إقلاعها.

ويتوقع أن تحصل عملية الالتحام بمحطة الفضاء الدولية التي تسبح في الفضاء على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض، السبت عند الساعة 22,00 ت غ.

وسيجري الرائد الفرنسي توما بيسكيه خلال ستة أشهر يمضيها في المحطة ما لا يقل عن 62 تجربة لحساب وكالة الفضاء الأوربية والمركز الوطني الفرنسي لعلوم الفضاء بالإضافة إلى 55 تجربة أخرى بالتعاون مع وكالات الفضاء الأميركية والكندية واليابانية.