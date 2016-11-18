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شاهد: أهالي القدس يرفعون الأذان احتجاجا على قرار الاحتلال

18/11/2016

تداول نشطاء فلسطينيون وعرب على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من سكان مدينة القدس المحتلة، وهم يرفعون الأذان من فوق أسطح منازلهم، ردا على قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع رفع الأذان بمكبرات الصوت في القدس.

ويبدو أن الفيديو تم تصويره وقت أذان الفجر؛ حيث يرفع الأهالي الأذان من منازل عدة في إحدى مناطق القدس حسبما أفاد ناشرو المقطع.

ولم يتسن معرفة اليوم الذي تم فيه تسجيل المقطع، لكن نشطاء فلسطينيين قالوا إنه سُجّل هذا الأسبوع بعد إقرار حكومة الاحتلال للقانون في 13 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع مشروع قانون يحظر رفع الأذان بمكبرات الصوت في القدس المحتلة والمناطق المحتلة عام 1948 وفي المناطق القريبة من المستوطنات الإسرائيلية.

وقوبل القانون بانتقادات فلسطينية واسعة؛ ووُصِفَ بأنه يمثل انتهاكا خطيرا لحرية العبادة.

ورد الفلسطينيون برفع الأذان من الكنائس احتجاجا على القانون، كما رفع النائب العربي، أحمد الطيبي الأذان من على منبر الكنيست الإسرائيلي بعد يوم واحد من مصادقة حكومة الاحتلال على القانون.

المصدر : الجزيرة مباشر
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