دراسة :التدخين يبطل مفعول أدوية أمراض الكلى

التدخين يبطل مفعول أدوية الكلى

حذّرت دراسة أمريكية حديثة، من أن تدخين التبغ، قد يبطل مفعول أدوية أمراض الكلى، لدى المرضى الذين يعانون خللا وتدهورا في وظائف الكلى.

الدراسة التي أجراها باحثون في الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، عرضت نتائجها أمام مؤتمر أمراض الكلى، الذي يعقد في الفترة من 15الى 20 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في ولاية شيكاغو الأمريكية.

أجرى فريق البحث دراسته على 216 مريضاً يعانون من تدهور في وظائف الكلى، نصفهم مدخنون والنصف الآخر لا يدخنون، حيث وجد الباحثون، أن التدخين، عند مرضى الفريق المدخن، أبطل مفعول هذه الأدوية، وعجّل بإصابة المرضى بتدهور وفشل في وظائف الكلى، وذلك مقارنة مع المرضى غير المدخنين.

كما وجد الباحثون أن المرضى الذين يقلعون عن التدخين، تعود عندهم فاعلية الأدوية بالتدريج، ما يحد من تدهور وظائف الكلى.

ولفتت الدراسة إلى أنه "يجب على الأطباء القيام بكل ما في وسعهم لتشجيع مرضى الكلى على الإقلاع عن التدخين، لأن ذلك يرتبط بتحسن حالتهم الصحية".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن التبغ يقتل ما يقرب من 6 ملايين شخص في شرق المتوسط سنويًا، بينهم أكثر من 5 ملايين متعاطون سابقون وحاليون للتبغ، وحوالي 600 ألف شخص من المدخنين السلبيين ،وهم المعرضون للدخان المنبعث من منتجات التبغ التي يستخدمها الآخرون، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وحذرت المنظمة أنه ما لم يُتخذ إجراء في هذا الصدد، يمكن للتبغ أن يقتل عدداً كبيراً يصل إلى 8 ملايين شخص سنويا، يعيش 80% منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وذلك بحلول العام 2030.